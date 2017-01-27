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TSK'dan Irak'a harekat: 57'si öldürüldü

TSK'dan Irak'a harekat: 57'si öldürüldü.19695
  • Giriş : 27.01.2017 / 14:45:00

TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile ilgili bilgi paylaştı ve Metina bölgesine yapılan operasyon ile PKK'ya ait hedeflerinin vurulduğunu, 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirti.

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