TSK'dan Irak'a harekat: 57'si öldürüldü
Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile ilgili bilgi paylaştı ve Metina bölgesine yapılan operasyon ile PKK'ya ait hedeflerinin vurulduğunu, 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirti.
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