TSK'dan Irak'a harekat!
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a da operasyon gerçekleştirdi. TSK, yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve silah mevzilerini bombaladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ocak 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği belirtildi.
TRT
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