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TSK'dan Irak'a hava harekatı

TSK'dan Irak'a hava harekatı.23522
  • Giriş : 28.07.2018 / 11:15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon düzenledi.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan eli kanlı terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı başlattı. Operasyonda teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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