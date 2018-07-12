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TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü.23522
  • Giriş : 12.07.2018 / 17:17:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Bitlis'e düzenlenen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getiriliğini bildirdi. Irak'ta Zap bölgesine hava harekatı yapıldığı öğrenildi.

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