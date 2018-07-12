TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Bitlis'e düzenlenen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getiriliğini bildirdi. Irak'ta Zap bölgesine hava harekatı yapıldığı öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi
İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda korkunç bir kaza meydana geldi.
Malatya'da dondurma fabrikasında yangın
Malatya'da dondurma fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın evinde bomba aranıyor.