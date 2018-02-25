TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!
Hain örgüt PKK ile hem Türkiye'de hem de sınırın diğer tarafında mücadele devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.
Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 24 Şubat 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
Harekât neticesinde teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği kaydedildi.
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