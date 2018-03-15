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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.9913
  • Giriş : 15.03.2018 / 11:47:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir açıklama geldi. Genelkurmay, Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlenen hava harekatında 8 hedef,n imha ediildiği öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir."

TRT

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