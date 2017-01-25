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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon.19695
  • Giriş : 25.01.2017 / 08:01:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 08:11:31

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Kuzey Irak ile ilgili açıklama geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik bir hava harekatı başlattı. Yapılan operasyonda PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiği açılandı.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.  

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