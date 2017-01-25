TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik bir hava harekatı başlattı. Yapılan operasyonda PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiği açılandı.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.
DİĞER HABERLER
Katliam silahını veren serbest kalmış!
Reina katliamında silah sağlayan terörist ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi
İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden açıklama geldi.
Özbizerdik'in sevgilisi: Burnumu Onur kırdı
Onur Özbizerdik'in eski sevgilisi mahkemeye tekrar ifade verdi.