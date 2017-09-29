Facebook Twitter Rss

TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!

TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!.23522
  • Giriş : 29.09.2017 / 09:37:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini belirtti.

TRT

İzmir'de çok sayıda asker gözaltında

Adana'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da polis harekete geçti!

İstanbul'da polis harekete geçti!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi.

SGK uyardı: O tarih uzatıldı!

SGK uyardı: O tarih uzatıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılandırma ile ilgili açıklama yaptı.

 

Doktora bıçaklı saldırı!

Doktora bıçaklı saldırı!

Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar'ın Almanya'da olduğu biliyor. Dündar için bugün itibariyle kırmızı bülten çıkarıldı.

 

14 ilde muvazzaf askere operasyon

14 ilde muvazzaf askere operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.

Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya