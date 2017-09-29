TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini belirtti.
TRT
DİĞER HABERLER
Doktora bıçaklı saldırı!
Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.
Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Can Dündar'ın Almanya'da olduğu biliyor. Dündar için bugün itibariyle kırmızı bülten çıkarıldı.
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.