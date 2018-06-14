Facebook Twitter Rss

TSK'dan Münbiç açıklaması

TSK'dan Münbiç açıklaması.23522
  • Giriş : 14.06.2018 / 10:55:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Türk askeri yetkililerin Menbiç Uygulama Planı'nda anlaştığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.''

TRT

Bakan açıkladı: Biletler 10,8 euro olacak

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!

Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu.

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz ABD'de görüntülendi.

 

Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması

Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı ile ilgili açıklama yaptı.

Adil Öksüz'ün yeri belirlendi!

Adil Öksüz'ün yeri belirlendi!

FETÖ'nün kritik isimlerinden Adil Öksüz'ün yerinin belirlendiği öğrenildi.

 

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan yorumu

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan yorumu

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

Talat Bulut ile ilgili flaş gelişme!

Talat Bulut ile ilgili flaş gelişme!

'Yasak Elma' dizisinde setinde yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya