TSK'dan Münbiç açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Türk askeri yetkililerin Menbiç Uygulama Planı'nda anlaştığı bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.''
TRT
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