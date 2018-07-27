TSK'dan önemli açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamasında harekatta bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde operasyonlar devam ediyor.
Operasyonda keşif ve gözetleme araçlarıyla belirlenen silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.
Şırnak Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, Ağrı Doğubayazıt'ta bir bölücü terör örgütü mensubu, Bingöl Yayladere'de ise bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
TÜRKİYE
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