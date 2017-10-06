TSK'dan operasyon açıklaması!
Kuzey Irak'ta Kandil bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı bir operasyona imza attı. Hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 05 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş; bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar (mağara) imha edilmiştir" denildi.
TRT
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