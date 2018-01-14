TSK'dan PYD mevzilerine top atışı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu.
TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.
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