TSK'dan PYD'ye ağır darbe
TSK, 25 Nİsan'da kuzey Irak2ın Sincr bölgesinde yuvanan PYD kamplarına gerçekleştirdiği operasyonlarda 40'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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1 Mayıs'ta Ankara'da bu yollar kapalı olacak
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da bazı yollar kapalı olacak.
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