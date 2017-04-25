Silahlı Kuvvetler'den Şengal'e operasyon!
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadele başarı ile devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta bulunan Şengal Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı bölgesine hava harekatı düzenledi.
TSK'nın internet sitesinde de yayımlanan açıklama şöyle;
"Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır.
BTÖ tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.
Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir."
DİĞER HABERLER
Arslan: Denetleme yetkisine sahip değiliz
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, OHAL ile ilgili çarpıcı sözler sarfeti.
İşkenceci Suriyeliler gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerdeki Suriyeliler yakalandı.
Ahmet Hakan'dan ağır küfür
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
İbrahim Erkal'dan acı haber!
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama geldi.
Yasin Börü davasında karar!
Diyarbakır'da canice yaşamına son verilen Yasin Börü'nün davasında karar çıktı.
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızı tutuklandı
Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen tutuklandı.