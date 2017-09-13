TSK'dan 'silahlı İHA' açıklaması!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, Hakkari'de silahlı insansız hava araçlarının insanları öldürdüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamasında hiçbir vatandaşa zarar verilmediğini vurguladı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil, masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır.
İcra edilen faaliyetler kapsamında, 1 Ocak-10 Eylül 2017 tarihleri arasında insansız hava aracı/insanlı keşif uçağı (İHA/İKU) destekli toplam 562 kara ve hava operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda toplam 887 sığınak, barınak imha edilmiş, bin 105 mayın/EYP, bin 943 değişik tipte silah ve 638 bin 462 muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiştir."
31 Ağustos'ta Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki piknik alanı olarak kullanılan Kanireş Çeşmesi'nde dört kişi, SİHA ile vuruldu, bir kişi öldü.
Hakkari Valiliği olayda ölen ve yaralanan şahısların 'bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçiler' olduğunu öne sürmüştü. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların akrabaları ise 'terörist işbirlikçileri' iddialarına karşı çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP milletvekilleri SİHA'lar ile vurulan kişilerin bölgede piknik yapan siviller olduğunu açıkladı.
Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanrıkulu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu. Soylu, Tanrıkulu'na 'haddinin bildirilmesi gerektiğini' savunurken Erdoğan da Tanrıkulu'nu "Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz zaten. Tek farkınız var siz CHP'siniz, onlar HDP" sözleriyle eleştirdi.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Ancak Tanrıkulu SİHA'ların sivilleri vurduğu bilgisinin kesin olduğunu aktardı.
TRT
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