TSK'dan son dakika açıklaması! 2'si öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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