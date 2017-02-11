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TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!.23204
  • Giriş : 11.02.2017 / 10:27:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 179 hedef başarı ile vurulurken 43 terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 11 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam etmekte olduğu belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığının bildirildiği açıklamada, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 55 bina, 2 karargah binası, 1 karakol binası, 1 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası ve 1 telsiz istasyonunun imha edildiği kaydedildi.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 43 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

 

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