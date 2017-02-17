TSK'dan son dakika açıklaması!
Türkiye'nin Suriye topraklarında başarı ile yönettiği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu hakkında Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, El Bab'ın temizlenmeye devam edildiğini bildirdi.
"Büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 70 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldı. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 7 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanıldığı değerlendirilen bina, 1 araç, 1 vinç ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 1 adet bombalı araç imha edilmiştir."
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