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TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!.19695
  • Giriş : 20.02.2017 / 14:55:00

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan operasyona ilişkin açıklama geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki ZAP bölgesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile yapılan başarılı operasyonda 23 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevini başarı ile bitiren uçaklar emniyetli olarak üslere geri döndü.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

20 Şubat 2017 tarihinde 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki ZAP bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN VE ARAZİDE tespit edilen 23 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

20 Şubat gece yarısından sonra (02.42-02.59) yapılan hava taarruzunda ZAP'ta bir mağara önünde tespit edilen 11 terörist ayrıca etkisiz hale getirilmişti.

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