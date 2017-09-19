TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik bir hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. TSK, operasyonda örgüte ait silah mevzisi, barınak ve silah depolarının vurulduğunu bildirdi.
TRT
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