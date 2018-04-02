TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini bildirdi.
TRT
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