TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."
TRT
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