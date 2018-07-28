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TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!.23522
  • Giriş : 28.07.2018 / 16:27:00
  • Güncelleme : 28.07.2018 / 16:28:16

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."

TRT

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