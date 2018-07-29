Facebook Twitter Rss

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!.23522
  • Giriş : 29.07.2018 / 11:41:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi. TSK, birliklerimizi silahla taciz eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak bölgesinde birliklerimizi silahla taciz eden iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, 28 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiştir."

TRT

Fatih Erbakan parti kuruyor

Borç yapılandırma için son gün Salı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu

İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandığı öğrenildi.

 

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 3 kişi can verdi.

 

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem yaşandı.

Aref Türkiye'ye geri döndü

Aref Türkiye'ye geri döndü

Panzehir olmadığı için Mısır'a giden Aref, Türkiye'ye geri döndü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya