TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi geldi. TSK, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
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