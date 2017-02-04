Facebook Twitter Rss

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması.19695
  • Giriş : 04.02.2017 / 10:07:00

Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yaptı. TSK, 4'ü terör örgütü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: " "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Caner Erkin'in itirazı karara bağlandı!

O isim FETÖ'den gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.

Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı

Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı.

 

Erdoğan o projeye el koydu

Erdoğan o projeye el koydu

Antarktika kıtasında üs kurma projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu.

Atatürk Havalimanı'nda panik!

Atatürk Havalimanı'nda panik!

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda panik yaşandı.

 

Vatandaşlar Erdoğan'ı balkonlarda bekledi

Vatandaşlar Erdoğan'ı balkonlarda bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreni için Mersin'e geldi.

32 şirkete kayyum atandı!

32 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı saptanan 32 şirkete kayyum atandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya