TSK'dan 'terör emir'i açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yaptı. TSK, 4'ü terör örgütü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: " "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
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