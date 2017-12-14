TSK'dan üçlü zirve açıklaması!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottie ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’in katılımlarıyla, önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya dair TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman GANIMI, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. SCAPARROTTI ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. VOTEL’ın katılımlarıyla, önceden planlı olduğu bildirilen toplantı 14 Aralık 2017 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir.
TOPLANTIDA BÖLGEDEKİ GÜVENLİK DURUMU KONUŞULDU
Toplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşülmüştür."
Habertürk
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