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TSK'dan YPG'ye cevap!

TSK'dan YPG'ye cevap!.13093
  • Giriş : 20.01.2018 / 11:23:00

Afrin harekatı öncesi bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'li militanlardan oluşan bir Ordu kuracağı haberi üzerine sınıra askeri takviye sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

Afrin harekatı için geri sayım sürerken terör örgütü YPG, taciz ateşi açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri, taciz ateşine hemen karşılık verdi. Terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'deki sığınak ve barınakları vuruldu

TSK, 19-20 Ocak'ta PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınaklarının vurulduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvetleri'nden İdlib'teki gözlem noktaları ile ilgili açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İdlib bölgesinde,  3 Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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