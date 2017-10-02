TSK'dan Zap bölgesine harekat!
Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. TSK, yapılan operasyon sonrası yaptığı açıklamada silah mevzisi, barınak ve mühimmar depolarının imha edildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.
Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.
TRT
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