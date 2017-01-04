TSK, DEAŞ'a ölüm yağdırmaya devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki savaş uçakları, Suriye'de yer alan DEAŞ hedeflerine hava operasyonu düzenledi. TSK jetleri burada 12 hedefi imha etti, 14 DEAŞ mensubu teröristi de etkisiz hale getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak 2017 tarihinde 11.23 ile 11.54 saatleri arasında, Bzaghah,Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.
DEAŞ mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda en az 14 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
Ayrıca, saat 15.00 sularında TSK unsurlarının bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilakı sonucunda bir asker şehit oldu, 3 asker ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.
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