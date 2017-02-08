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TSK, El Bab'ın kalbine girdi!

TSK, El Bab'ın kalbine girdi!.19695
  • Giriş : 08.02.2017 / 08:23:00

2 aydır kuşatma altında tutulan şehirde dün gece şiddetli çatışmalar yaşandı.

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Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonun önemli bir gelişme kaydedildi. El Bab'ın merkezine kadar ilerleyen TSK ile ÖSO birlikleri kentin kalbine kadar ilerledi.

Bölgeden gelen bilgiler, F-16'lar ve insansız hava araçlarının gece saatlerinde de bombardıman yaptığını gösteriyor.

Ayrıca bölgeye takviye askeri birliklerin gönderildiği belirtiliyor.

El Bab'ın doğusunda yer alan Bizaa kasabası, önceki gün terör örgütünden temizlenmişti. Bölgede çekilen görüntülerde sokak savaşlarının yaşandığı, bomba yüklü araçların ise havaya uçurulduğu yer alıyordu.

IŞİD İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.

ON BİNLERCE SİVİL REHİN

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını IŞİD'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.

El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da IŞİD'in on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.

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