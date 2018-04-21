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TSK açıkladı: Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Gri listedeki terörist öldürüldü.23522
  • Giriş : 21.04.2018 / 10:54:00
  • Güncelleme : 21.04.2018 / 12:38:32

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl'de düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirdi. TSK, gri listede yer alan sema kod adlı terörist Zühre Yariçi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu "Sema" kod isimli Zühre Yariçi olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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