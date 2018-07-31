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TSK harekat başlattı

TSK harekat başlattı.19695
  • Giriş : 31.07.2018 / 16:11:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon başlattığını duyurdu.

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Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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