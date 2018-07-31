TSK harekat başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Azınlık cemaatlerinden ortak açıklama
Azınlık cemaatlerinden baskı iddiaları hakkında ortak açıklama geldi.
BM: Türkiye, İran ve Rusya ile görüşeceğiz
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.
FETÖ'cüleri taşıyan bot battı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerini taşıyan bot battı.
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine teröristler tarafından saldırı düzenlendi.