TSK harekete geçti!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.
Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
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