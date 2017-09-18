TSK harekete geçti! Tüm izinler iptal!
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın kış planlarına karşı alarma geçti. Yeni yapılanmaların önüne geçmek ve kampları görüntülemek için İnsansız Hava Araçları bölgede hazır bekletiliyor.
24 saat esasına göre sınır hattı ve Kuzey Irak'taki kamplardan görüntü elde eden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) belirlediği noktalara anında müdahale etmek üzere savaş uçakları hazır bekletiliyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin hareketliliğinin İHA’lar tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve Türkiye sınırına kaymalara karşı anında savaş uçaklarının devreye girdiği bildirildi. Böylelikle terör örgütlerinin kış yapılanması için Türkiye sınırına girişlerine izin verilmediği belirtildi.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde teyakkuzdan dolayı izinlerin geçici olarak iptal edildiği bildirildi. 24 saat esasına göre uçaklar hazır bekletilirken, geceleri ise savaş uçağının sabaha kadar nöbetçi kaldığı belirtildi. Turuncu alarmın verildiği üsse Türkiye’nin değişik üslerinden 20 takviye savaş uçağının da istendiği belirtildi.
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