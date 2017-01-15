TSK için Bzagah'ın önemi ne?
Bzagah, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir bölge... TSK'nın operasyon düzenlediği Bzagah'ın önemi ne?
Yerleşim yeri Bzagah'ın terör örgütü DEAŞ tarafından çok önemli olduğu bildiriliyor. Terör örgütünün özellikle Rakka'dan takviye için gönderdiği silah, mühimmat ve malzemelenin toplanıp sevk edildiği yerin burası olduğu öğrenildi.Teröristlerin El Bab'a geçmeden önce burada toplandığı bildiriliyor. Terör örgütünün öldürülen sözde emirlerinden birinin de El Bab'a buradan geçtiği iddia ediliyor.
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