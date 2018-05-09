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TSK: İdlib'e yeni gözlem evi tesis edildi

TSK: İdlib'e yeni gözlem evi tesis edildi.23522
  • Giriş : 09.05.2018 / 12:34:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'e yeni gözlem evi tesis edildiğini bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'de 10. olan 5 No'lu yeni gözlem evi tesis edildiğini bildirdi.

Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

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