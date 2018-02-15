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TSK İdlib'e yeni gözlem noktası konuşlandırdı

TSK İdlib'e yeni gözlem noktası konuşlandırdı.17096
  • Giriş : 15.02.2018 / 10:53:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e yeni bir gözlem noktası konuşlandırdı.

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Sepet Beşik

Afrin'de terör örgütlerine yönelik başarılı bir operasyon sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e yeni bir gözlem noktası konuşlandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Maarretinuman ilçesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.

Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Maarretinuman ilçesine bağlı Es Sırman köyünde konuşlandı.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer alıyor.

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