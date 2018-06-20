TSK, ikinci devriye görevine başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından yeni görevinde başarı ile ilerliyor. TSK unsurları, Menbiç'te ikinci devriye görevine başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.
TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi. TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor. İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti.
ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
TRT
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