TSK'dan açıklama: 10 kg EYP imha edildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri bilgi paylaştı. TSK, yaptığı açıklamada Diyabakır Silvan, Hazro ile Hani-Lice karayolu üzerinde bulunan 10 adet 12 kg tüp içerisinde amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP imha edildiğini açıkladı.
Tespit edilen EYP düzenekleri bulundukları yerde imha edilmiştir” denildi.
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