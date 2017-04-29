Facebook Twitter Rss

TSK'dan açıklama: 10 kg EYP imha edildi!

TSK'dan açıklama: 10 kg EYP imha edildi!.23522
  • Giriş : 29.04.2017 / 08:22:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 12:35:13

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden başarı ile devam eden operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Silahlı Kuvvetleri bilgi paylaştı. TSK, yaptığı açıklamada Diyabakır Silvan, Hazro ile Hani-Lice karayolu üzerinde bulunan 10 adet 12 kg tüp içerisinde amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP imha edildiğini açıkladı.

Tespit edilen EYP düzenekleri bulundukları yerde imha edilmiştir” denildi. 

TÜRKİYE

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

Diyanet Başkanı'ndan FETÖ uyarısı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

81 ilde dev operasyon!

81 ilde dev operasyon!

Umuma açık yerlerde Türkiye Huzur Uygulamalarının 5.'sinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

TSK'dan PYD'ye ağır darbe

TSK'dan PYD'ye ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

 

1 Mayıs'ta Ankara'da bu yollar kapalı olacak

1 Mayıs'ta Ankara'da bu yollar kapalı olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da bazı yollar kapalı olacak.

İşte suikast girişiminde istenen ceza!

İşte suikast girişiminde istenen ceza!

Erdoğan'a suikast girimi davasında önemli bir gelişme kaydedildi.

 

Marmaray 'acil' boşaltıldı!

Marmaray 'acil' boşaltıldı!

Marmaray istasyonlarında yapılan anons sonrası panik yaşandı.

TBMM'den HSYK açıklaması geldi!

TBMM'den HSYK açıklaması geldi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden HSYK ile ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya