TSK, Irak'ı bombaladı!
Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen teröristleri hedef aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
NTV
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