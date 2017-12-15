Facebook Twitter Rss

TSK, Irak'ı bombaladı!

TSK, Irak'ı bombaladı!.23522
  • Giriş : 15.12.2017 / 09:41:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen teröristleri hedef aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

NTV

Muslera'nın performansının düşme nedeni oğlu

Hulusi Akar cami mi yaptırıyor?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!

İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli açıklamalar geldi.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyon düzenlendi.

 

Hulusi Akar cami mi yaptırıyor?

Hulusi Akar cami mi yaptırıyor?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili iddialara yanıt geldi.

Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor

Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tabiat harikası Gölcük ile ilgili açıklama yaptı.

 

İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!

İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!

İstanbul'da Alman Konsolosluğu önünde büyük panik yaşanıyor.

Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!

Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!

FETÖ soruşturma kapsamında Akın İpek'in eşi için karar verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya