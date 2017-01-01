TSK: Kalleşçe saldırıyı kınıyoruz
TSK tarafından yapılan açıklamada Reina'daki saldırıdan "kalleşçe" diye bahsedildi. Açıklamanın devamında terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği kaydedildi.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Ortaköy’de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01.15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.
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