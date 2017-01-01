Facebook Twitter Rss

TSK: Kalleşçe saldırıyı kınıyoruz

TSK: Kalleşçe saldırıyı kınıyoruz.23522
  • Giriş : 01.01.2017 / 13:27:00
  • Güncelleme : 01.01.2017 / 13:40:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Reina'daki saldırı ile ilgili taziye mesajı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TSK tarafından yapılan açıklamada Reina'daki saldırıdan "kalleşçe" diye bahsedildi. Açıklamanın devamında terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği kaydedildi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Ortaköy’de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01.15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

 

Reina'da şehit olan polisin son paylaşımı!

Terörist içeride 7 dakika kalmış

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya

İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

 

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.

 

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya