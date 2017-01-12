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TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı.19695
  • Giriş : 12.01.2017 / 22:53:00

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarda 3 terörist imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlerin inlerine operasyon düzenlendi.

Askeri uçaklarla Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 hedef imha edildi 3 terörist öldürüldü.

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