TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlerin inlerine operasyon düzenlendi.
Askeri uçaklarla Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 hedef imha edildi 3 terörist öldürüldü.
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