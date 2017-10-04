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TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!.23522
  • Giriş : 04.10.2017 / 09:15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'lıları vurdu.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. TSK, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine yönelik düzenlediği hava operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarını vurdu.

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