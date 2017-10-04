TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!
Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. TSK, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine yönelik düzenlediği hava operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarını vurdu.
SABAH
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