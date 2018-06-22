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TSK, Münbiç'te üçüncü devriyede

TSK, Münbiç'te üçüncü devriyede.18482
  • Giriş : 22.06.2018 / 15:02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te üçüncü devriye görevine çıktı.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu ile başarısına başarı katan Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te üçüncü devriye görevine çıktı.

TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ile Münbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde üçüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da yapılmıştı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DAEŞ'ten alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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