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TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'nın FETÖ yapılanmasına operasyon.14171
  • Giriş : 05.04.2018 / 15:05:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı  Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve  KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de  bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün  TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından  ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen  şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Muş, Şırnak, DiyarbakırIsparta, Tokat, Adana, Edirne, Hakkari ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı  operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına  alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TRT

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