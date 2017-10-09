TSK'nın keşif gücü İdlib'de!
Türk Silahlı Kuvvetleri keşif gücü, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ilerleyişini sürdürüyor. Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana'da varılan anlaşmanın ardından ÖSO, TSK'nın desteğiyle operasyon başlatmıştı.
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne karayoluyla 45 kilometre uzaklıktaki İdlib’e ilk giren ÖSO birliklerinin, Hayat-ül Tahrir-i Şam’ (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristlerle çatıştığı öne sürüldü.
İngiliz haber ajansı Reuters ise Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’ne dayandırıp dünyaya servis ettiği haberde, ‘TSK ile Tahrir-i Şam güçleri arasında, Kafr Lusin Köyü yakınlarında karşılıklı ateş açıldığı’nı ileri sürdü. Ancak bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,İdlib operasyonuna ilişkin olarak, "Dün itibarıyla adımı atılan bu sabah ise uygulamaya başlayan süreç devam ediyor ve herhangi bir sıkıntı olmadan ÖSO ile beraber bizim de desteğimizle oradaki gayret devam ediyor. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız." dedi.
Erdoğan, "Cephedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Gelişmeleri adım adım takip ettik, ediyoruz. Sonu inşallah hayır olacak." diye konuştu. Terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye ilişkin Erdoğan, "Biz Suriye'ye gitmediğimizde Suriye bize geliyor" dedi.
İntikalin yapılacağı İdlib’in sınır komşusu olan Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde ise askeri hareketlilik önceki gece ve dün, gün boyunca sürdü. Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs sınır karakollarına sevk edildi.
Araçların TIR’lardan indirildiği mahallelerde vatandaşlar, “En büyük asker bizim asker”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak Mehmetçiği yine bağrına bastı. Vatandaşların alkışları arasında askeri araçların sınır birliklerine doğru hareket etmesine çocuklar da şarkı söyleyip oyun oynayarak destek verdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Suriye’ye sıfır noktasında bulunan Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na da çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi. Sınıra yakın noktalarda mevzilenmiş Leopar tankları, obüs ve diğer askeri araçların namlularının Suriye’ye dönük vaziyette hazır bekletildiği görüldü.
Dün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib’e, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek amaçlı top atışları yapıldı. ÖSO mensuplarının ilerlediği İdlib’e doğru aralıklı olarak yapılan 7 top atışıyla ÖSO’nun ilerleyişinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Sınıra askeri araç ve personel sevkıyatına dün de devam edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) üst düzey yöneticilerinin sınır bölgesinde bulunduğu öğrenildi.
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