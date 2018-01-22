TSK'nın taktiği teröristleri şaşırttı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de teröristleri şoke etti. TSK, operasyon öncesi sınırda açılan beton bariyerleri medyadan görerek, hazırlıklarını bu yönde yapan teröristleri şaşırtarak Afrin'e 7 ayrı kapıdan girdi.
Afrin’e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kulanılmadı.
Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı.
TSK’nın bu taktik hamlesiyle birlikte ÖSO ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin’e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi.
HÜRRİYET
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