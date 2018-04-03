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TSK'nın teröre karşı yeni gözü Retinar!

TSK'nın teröre karşı yeni gözü Retinar!.19298
  • Giriş : 03.04.2018 / 12:15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan sonra Retinar PTR Çevre Radarını kullanacak.

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Retinar TSK'nın korkulu rüyası olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarını kullanmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.

Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.

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