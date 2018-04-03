TSK'nın teröre karşı yeni gözü Retinar!
Retinar TSK'nın korkulu rüyası olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarını kullanmaya başladı.
Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.
Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler bölgede
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında büyük bir yangın çıktı.
Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, hayatını kaybetti.
Süleyman Şah Türbesi yerine taşınıyor
Başbakan Yardımcısı Işık, Süleyman Şah Türbesi ile ilgili açıklama yaptı.