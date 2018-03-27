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TSK o bölgeyi kontrol altına aldı

TSK o bölgeyi kontrol altına aldı.13093
  • Giriş : 27.03.2018 / 15:14:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesini kontrol altına aldı.

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Sepet Beşik

Afrin topraklarında yuvalanan teröristleri bölgeden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu başarısına başarı katmaya devam ediyor. TSK'nın Tel Rıfat'ta kontrolü sağladığı öğrenildi.

Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden Batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep karayolunun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.

Tel Rıfat sadece Afrin harekâtı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergâhının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki içsavaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

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