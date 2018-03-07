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TSK, Afrin'de o köyü terörden temizledi

TSK, Afrin'de o köyü terörden temizledi.23356
  • Giriş : 07.03.2018 / 11:51:00
  • Güncelleme : 07.03.2018 / 11:54:01

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kafr Cenne köyünü terörden temizledi.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu başarı ile devam ediyor. Afrin'in Kafr Cenne köyünün de terörden temizlediği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor.

Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

NTV

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